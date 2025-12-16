На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии призвали «сыновей и дочерей» быть готовыми к нападению России

SkyNews: «сыновья и дочери» Великобритании должны быть готовы к борьбе с Россией
Peter Morrison/AP

«Сыновья и дочери» Великобритании должны быть готовы к бою на фоне растущей российской угрозы. Об этом заявил главный маршал авиации Великобритании, начальник штаба обороны вооруженных сил страны Ричард Найтон, передает SkyNews.

Он рассказал, что российская военная мощь растет и вызывает опасения, поскольку войска РФ закалены в боях после почти четырех лет военного конфликта на Украине.

По мнение военачальника, нужно рассказать гражданскому населению Великобритании о том, что означает быть готовым к «целому ряду реальных физических угроз».

«Наш ответ должен выходить за рамки простого укрепления вооруженных сил. Он требует участия всего народа, направленного на наращивание нашего оборонно-промышленного потенциала, развитие необходимых навыков, использование мощи институтов, которые понадобятся нам в военное время, а также обеспечение и повышение устойчивости общества и поддерживающей его инфраструктуры», — заявил Найтон.

20 ноября глава Генштаба французских Вооруженных сил Фабьен Мандон призвал жителей страны подготовиться к «потере своих детей» для сдерживания возможной «угрозы» со стороны России. По его мнению, французам не хватает «силы характера», чтобы «принять страдания и защитить себя».

Некоторые французские политики резко отреагировали на позицию военачальника. По их мнению, Мандон «сеет страх» и выставляет Францию «на посмешище», его слова назвали опасными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров назвал число британских военных, примкнувших к ВСУ.

