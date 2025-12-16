Лидеры Евросоюза заявили о необходимости создания многонациональных сил для Украины

Гарантии безопасности для Украины должны предусматривать создание возглавляемых Европой многонациональных сил. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров 10 европейских государств и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В документе подчеркивается, что для гарантий безопасности Киеву необходимо создать многонациональные силы. Они должны быть сформированы заинтересованными странами в рамках «коалиции желающих» под руководством Европы и при поддержке Соединенных Штатов. Эти силы будут оказывать помощь Украине в восстановлении ее армии, обеспечении контроля над воздушным пространством и безопасности на море, а также осуществлять операции на украинской территории.

16 декабря глава британского правительства Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» подготовила планы по размещению войск на Украине в случае прекращения огня.

Ранее в Госдуме допустили появление иностранных миротворцев на Украине.