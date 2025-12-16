Трамп сообщил о прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Трамп: временных сроков по договору о гарантиях безопасности для Украины нет

Президент США Дональд Трамп заявил, что временных сроков по достижению договоренности о гарантиях безопасности для Украины нет. Трансляция велась на Youtube-канале Белого дома

«Нет никаких временных ограничений», — сказал американский лидер.

Также он сообщил о прогрессе в вопросе урегулирования. При этом Трамп отметил, что это сложнее, чем кто-либо мог подумать.

15 декабря стало известно, что президент США доволен встречей украинской и американской делегаций в Берлине и считает ее итоги «действительно позитивными». Россия согласует мирный план, несмотря на то, что он содержит гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО, предоставляемые Украине, уверены теперь в Белом доме. Как пишет Le Monde, в новую версию документа включили «все, чтобы украинцам чувствовать себя в безопасности». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали, обсуждают ли США и РФ новые идеи по урегулированию.