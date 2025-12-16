На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Парагвай и США договорились о сотрудничестве в сфере безопасности

Парагвай и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Министры иностранных дел Парагвая и Соединенных Штатов Америки заключили соглашение, направленное на укрепление военного сотрудничества между двумя странами в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. Об этом пишет РИА Новости.

«Министр иностранных дел Рубен Рамирес и госсекретарь США Марко Рубио подписали сегодня в Вашингтоне соглашение о военном сотрудничестве в сфере безопасности, которое позволит вместе противостоять организованной преступности и наркотрафику в регионе», – говорится в официальном сообщении.

По информации МИД, соглашение определяет основные принципы сотрудничества и предусматривает широкий спектр взаимодействия, включая подготовку военнослужащих, обмен разведывательной информацией и оказание гуманитарной помощи. Для вступления в законную силу с парагвайской стороны документ должен быть ратифицирован Конгрессом Республики Парагвай.

В рамках встречи Рубио и Рамирес обсудили также вопрос о «поставке радиолокационных станций для мониторинга национального воздушного пространства» Парагвая.

Ранее Лукашенко предостерег США от повторения Вьетнама в Южной Америке.

