Названы регионы России с самым дешевым такси

РИА Новости: наиболее низкую стоимость поездки на такси фиксировали в Ингушетии

В ноябре текущего года самые доступные тарифы на такси в России были зафиксированы в Ингушетии, а также в Липецкой и Брянской областях. Это следует из анализа данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), проведенного РИА Новости.

Лидерство по минимальной средней стоимости таксомоторных услуг удерживает Ингушетия, где километр пути обходится в 17,85 рубля. Далее в списке идут Липецкая область (23,34 рубля за километр) и Брянская область (25,77 рубля за километр). В первую пятерку также вошли Омская (26,88 рубля за километр) и Тверская (26,8 рубля) области.

В то же время, самые высокие цены на такси в ноябре этого года наблюдались в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.

В частности, в Ненецком АО километр поездки на такси стоит 170 рублей, в Ямало-Ненецком АО – 154,55 рубля, а в Чукотском АО – 125 рублей.

В топ-5 регионов с наиболее дорогими таксомоторными услугами также вошли Республика Саха (Якутия), где стоимость километра составляет 113,75 рубля, и Дагестан (111,66 рубля за километр).

В среднем по России (без учета данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям) средняя цена одного километра пути на такси в ноябре 2025 года составила 47,5 рубля.

