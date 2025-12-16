На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы регионы России с самым дешевым такси

РИА Новости: наиболее низкую стоимость поездки на такси фиксировали в Ингушетии
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

В ноябре текущего года самые доступные тарифы на такси в России были зафиксированы в Ингушетии, а также в Липецкой и Брянской областях. Это следует из анализа данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), проведенного РИА Новости.

Лидерство по минимальной средней стоимости таксомоторных услуг удерживает Ингушетия, где километр пути обходится в 17,85 рубля. Далее в списке идут Липецкая область (23,34 рубля за километр) и Брянская область (25,77 рубля за километр). В первую пятерку также вошли Омская (26,88 рубля за километр) и Тверская (26,8 рубля) области.

В то же время, самые высокие цены на такси в ноябре этого года наблюдались в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.

В частности, в Ненецком АО километр поездки на такси стоит 170 рублей, в Ямало-Ненецком АО – 154,55 рубля, а в Чукотском АО – 125 рублей.

В топ-5 регионов с наиболее дорогими таксомоторными услугами также вошли Республика Саха (Якутия), где стоимость километра составляет 113,75 рубля, и Дагестан (111,66 рубля за километр).

В среднем по России (без учета данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям) средняя цена одного километра пути на такси в ноябре 2025 года составила 47,5 рубля.

Ранее в Дубае начали ездить беспилотные такси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами