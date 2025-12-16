В Польше назвали условие США для урегулирования по Украине

Территориальные уступки со стороны Украины — часть условий США для выступления гарантом мирного соглашения. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступление которого транслировала канцелярия премьера.

По словам политика, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер подчеркнули, что это должно быть решение Украины.

«Если гарантии – то с другой стороны уступки. Только такую дорогу они видят для склонения России к такому соглашению», — отметил Туск.

15 декабря стало известно, что президент США Дональд Трамп доволен встречей украинской и американской делегаций в Берлине и считает ее итоги «действительно позитивными». Россия согласует мирный план, несмотря на то, что он содержит гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО, предоставляемые Украине, уверены теперь в Белом доме. Как пишет Le Monde, в новую версию документа включили «все, чтобы украинцам чувствовать себя в безопасности». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

