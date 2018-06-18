Первый президент Украины назвал Донбасс раковой опухолью, от которой нужно избавиться

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Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что попытка сделать из Донбасса унитарно подчиненный Киеву регион приведет к новому витку конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Кравчука, такая попытка приведет к конфликту, который будет сложно остановить. Он добавил, что нужно посоветоваться и искать пути решения проблемы, например, предоставить региону определенную автономию. Кравчук допустил проведение референдума.

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«Я приведу цитату Гончара (украинский писатель. — Газета.Ru), хоть не полностью ее поддерживаю. В его дневниках написано: «Чтобы Украина развивалась спокойно и много, мы должны отрезать от нее раковую опухоль — Донбасс», — заявил Кравчук.

Он отметил необходимость использования мирового опыта и сказал, что попытка возвращения фактически отделенного региона будет неэффективной.

Ранее экс-руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что Киев в ближайшее время скорее всего не сможет вернуть под свой контроль Крым и Донбасс.