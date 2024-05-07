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Эксперт рассказал о способности ВМФ России наносить удары по всей территории Украины

Эксперт Евсеев: российский ВМФ может наносить удары по всей территории Украины

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Министерство обороны России

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что корабли российского военно-морского флота (ВМФ) могут наносить удары по целям, расположенным в любой части Украины. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, ракетные комплексы «Искандер» Вооруженных сил РФ, имеющие дальность около 300 километров, не могут доставать до всей территории Украины. Ракетные войска стратегического назначения не имеют безъядерных систем для нанесения ударов.

Евсеев отметил, что возможности ВМФ позволяют наносить дозвуковыми, сверхзвуковыми и гиперзвуковыми крылатыми ракетами удары по всей территории Украины без всяких ограничений.

До этого сообщалось, что Россия в качестве ответа на недружественные действия США приступает к производству собственных ракетных систем средней и меньшей дальности (РСМД).

Ранее МИД Украины заявил о начале новой гонки вооружений в Европе.

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