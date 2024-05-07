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МЧС объявила ракетную опасность в городе Валуйки

МЧС объявила ракетную опасность в Валуйках Белгородской области на три минуты

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Shutterstock

В городе Валуйки Белгородской области объявляли ракетную опасность, которую отменили спустя три минуты. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

«Внимание! Валуйский городской округ, г. Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в первом сообщении.

Спустя три минуты МЧС заявило об отбое ракетной опасности.

6 мая сообщалось, что украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области. В этот же день над Белгородом и Белгородским районом сработали дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) и нейтрализовали семь воздушных целей на подлете к городу.

5 мая украинские военные атаковали село Старый Хутор и город Шебекино в Белгородской области.

Ранее в городе Белгороде произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек.

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