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На Москву и центральные регионы России идут холода

Вильфанд сообщил о заморозках во всех регионах ЦФО с 7 по 9 мая

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Depositphotos

Прогнозируются ночные заморозки от 3 до 6 градусов во всех районах Центрального федерального округа с 7 по 9 мая. Об Этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд агентству ТАСС.

Он отметил, что в указанный период весь Центральный федеральный округ столкнется с низкими температурами, а также возможны небольшие осадки в виде снега и образование снежного покрова на севере Московской области, а также в Ярославской и Костромской областях.

По словам эксперта, ночью в Брянской, Ивановской, Московской, Орловской и Ярославской областях ожидается до — 5°С, в Костромской области — до — 6°С, в Калужской области — до — 4°С, в Тверской и Тульской областях — до — 3°С. Кроме того, 8 и 9 мая ночная температура опустится до — 5°С в Липецкой и Воронежской областях.

Вильфанд отметил, что заморозки также затронут Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Уральский и Южный федеральные округа. В Челябинской и Оренбургской областях температура опустится до минус 3 градусов, а ночью и утром 7 мая в Краснодарском крае ожидается до минус 4 градусов, что же касается Ставропольского края, то ситуация будет аналогичной, добавил он.

«Это масштабный процесс, связанный с переносом очень холодных воздушных масс через всю европейскую территорию России от границы с Белоруссией до Красноярского края», — подчеркнул метеоролог.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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