В США подсчитали ядерные объекты КНДР

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В США заявили, что у КНДР есть примерно 3 тыс. объектов и построек, которые используются для разработки ядерных ракет и оружия. Об этом пишет газета Южной Кореи «Мунхва ильбо» со ссылкой на данные американских властей.

Отмечается, что эта информация была получена на основе спутниковых снимков. При этом с учетом наличия скрытых построек могут возникнуть сложности во время проверок и инспектирования ядерных и ракетных объектов КНДР.

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Кроме того, подчеркивается, что переговоры между американской и северокорейской сторонами по поводу денуклеаризации «займут много времени».

Ранее глава южнокорейского МИДа Кан Ген Хва заявила, что Сеул надеется на окончание Корейской войны в этом году.