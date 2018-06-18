В США подсчитали ядерные объекты КНДР
В США заявили, что у КНДР есть примерно 3 тыс. объектов и построек, которые используются для разработки ядерных ракет и оружия. Об этом пишет газета Южной Кореи «Мунхва ильбо» со ссылкой на данные американских властей.
Отмечается, что эта информация была получена на основе спутниковых снимков. При этом с учетом наличия скрытых построек могут возникнуть сложности во время проверок и инспектирования ядерных и ракетных объектов КНДР.
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Кроме того, подчеркивается, что переговоры между американской и северокорейской сторонами по поводу денуклеаризации «займут много времени».
Ранее глава южнокорейского МИДа Кан Ген Хва заявила, что Сеул надеется на окончание Корейской войны в этом году.