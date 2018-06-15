CBS: Трамп заявил, что адвокат Коэн больше не представляет его интересы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Майкл Коэн больше не является его личным адвокатом, так как в отношении Коэна ведется федеральное расследование, связанное с его бизнесом. Об этом сообщает CBS News.

«Нет, он [Коэн] больше не мой адвокат», — ответил Трамп журналисту CBS.

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Один из адвокатов в разговоре с CBS заявил, что это худший шаг, который Белый дом может сделать в то время, когда президент потенциально наиболее уязвим. Как сообщал ранее CBS, Коэн находится под «большим давлением» с целью заставить его сотрудничать с властями. Между тем, когда именно Коэн перестал представлять интересы Трампа, неизвестно.

Ранее американская порноактриса Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд), которая подала иск против президента США Дональда Трампа, обвинила своего бывшего адвоката Кейта Дэвидсона в сговоре с юристом американского лидера Майклом Коэном.