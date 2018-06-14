Генпрокурор Нью-Йорка подала в суд на Фонд Трампа

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала в суд на благотворительный Фонд президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Би-би-си».

Андервуд обвиняет Фонд Трампа в «незаконной политической координации», направленной на то, чтобы повлиять на президентские выборы в 2016 году.

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Как отмечается, генпрокурор Нью-Йорка в своем иске потребовала распустить организацию.

По данным Андервуд, Фонд Трампа также потратил более $250 тысяч на урегулирование судебных споров вокруг различных компаний президента США.

Ранее сообщалось, что Барбара Андервуд стала первой женщиной назначенной генеральным прокурором штата Нью-Йорк.