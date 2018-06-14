Представитель КНДР передал Путину письмо от Ким Чен Ына

Председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) Северной Кореи Ким Ен Нам передал президенту России Владимиру Путину письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Ким Ен Нам в ходе встречи с Путиным передал президенту России большой конверт с письмом от Ким Чен Ына.

Реклама

Как отмечается, представитель КНДР также передал Путину «искренний привет» от лидера Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что Путин подтвердил, что северокорейского лидера Ким Чен Ына ждут в России с визитом.

По его словам, можно и не приурочивать визит лидера КНДР в Россию к каким-либо международным событиям, детали можно согласовать по линии внешнеполитических ведомств.