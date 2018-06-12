Королева Елизавета II поздравила россиян с Днем России

Королева Великобритании Елизавета II направила в Россию свои поздравления в связи с национальным праздником. Об этом сообщило в своем твиттере посольство Великобритании в России, которое также опубликовало официальное письмо, подписанное королевой.

«Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника — Дня России. Королева Елизавета», — говорится в тексте письма, опубликованном дипломатами.

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Письмо было направлено в Министерство иностранных дел России, а также в администрацию президента.

Ранее Министерство иностранных дел России пообещало запомнить то, что США ввели новые антироссийские санкции в канун Дня России.