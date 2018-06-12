Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита

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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали итоговый документ саммита США – Северная Корея. Трансляцию вел телеканал ABC.

Оба лидера назвали итоговый документ комплексным и подробным.

В ходе церемонии Трамп неоднократно поблагодарил Ким Чен Ына и назвал фантастическими прошедшие переговоры.

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«Отношения [между США и КНДР] будут другими, нежели в прошлом. Мы (Трамп и Ким. — «Газета.Ru») хотим работать вместе, у нас появилась особая связь», — сказал американский президент.

12 июня в Сингапуре состоялся саммит США – Северная Корея. Лидеры государств провели одностороннюю встречу, после чего вместе позавтракали и прогулялись. В ходе прогулки Трамп показал северокорейскому лидеру свой лимузин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию саммита.