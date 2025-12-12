На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
CМИ сообщили о массовом бегстве иностранных наемников ВСУ

РИА: иностранные наемники массово бегут из ВСУ, чтобы не попасть в штурмовики
Evgeniy Maloletka/AP

Иностранные наемники массово расторгают контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и бегут, опасаясь, что их могут перевести в штурмовики. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя силовых структур России.

«Иностранные наемники бегут из ВСУ», — сказал он.

По его словам, украинский аналитический ресурс Deep State, связанный с главным управлением разведки министерства обороны Украины, утверждает, что командование ВСУ обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе сухопутных войск, а личный состав планируют отправлять в штурмовые войска. Эти слухи стали причиной массового расторжения контрактов наемниками, отметил собеседник агентства.

«В Deep State заявляют, что лично пообщались с военнослужащими подразделений иностранного легиона и они подтвердили эту информацию», — добавил он.

По данным российских силовых структур на начало сентября 2025 года, в рядах Вооруженных сил Украины воюет более 20 тысяч иностранных наемников. Источник отметил, что поток наемников в ряды ВСУ сокращается, но не прекращается. Например, число ветеранов армии США, желающих воевать на стороне Украины, чтобы перезагрузить свою военную карьеру, выросло.

Ранее ВС РФ уничтожили группу наемников из Чехии и Польши.

