В Еврокомиссии призвали США не вмешиваться в демократию ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила изданию Politico, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы европейских стран.

«Когда дело доходит до выборов, решать, кто будет лидером страны, должны не мы, а народ страны. Это суверенитет избирателей, и он должен быть защищен», — сказала фон дер Ляйен.

Глава Европейской комиссии также подчеркнула, что всегда поддерживала очень хорошие рабочие отношения с президентами США, которые сохраняются и по настоящее время.

До этого Трамп в интервью изданию Politico заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

В то же время американский лидер заметил, у него нет врагов в Европе, и местные лидеры ему нравятся, однако во многом они «не справляются с работой». По оценке президента США, его европейские коллеги «слабые» и зачастую не понимают, что делают.

11 ноября портал Defense One сообщал, что США планируют отделить от Евросоюза Австрию, Венгрию, Италию и Польшу, а также создать «альтернативу» G7 — организацию Core 5 (или C5), куда войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония. По данным журналистов, эти пункты якобы содержатся в неопубликованной части Стратегии нацбезопасности США.

Ранее глава евродипломатии Каллас предложила США критиковать Россию вместо Европы.