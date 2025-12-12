На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России резко подорожало ОСАГО

«Известия»: в некоторых регионах ОСАГО подорожало на 30–60% за два дня
Алексей Майшев/РИА Новости

В некоторых российских регионах полисы ОСАГО подорожали всего за два дня. Об этом сообщает газета «Известия».

С 9 декабря Центральный банк РФ расширил диапазон базовых тарифов ОСАГО, распространив это изменение на все категории транспортных средств. Для легковых автомобилей и других видов транспорта коридор базового тарифа был увеличен на 15% в обе стороны, а для мотоциклов — на 40%. Параллельно с изменением тарифов Центробанк пересмотрел систему территориальных коэффициентов ОСАГО. Для 20 регионов эти коэффициенты были уменьшены, а для 28 — увеличены.

Как заявили «Известиям» в финансовом маркетплейсе «Сравни», к примеру, в Новосибирской области с 8 по 10 декабря средняя стоимость ОСАГО выросла на 35%, до 11,22 тыс. рублей, а в Дагестане — на 57%, до 10,28 тыс. рублей. При этом средняя цена полиса по всей стране за эти дни увеличилась на 6%, до 6,38 тыс. рублей.

Директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова рассказала изданию, что ЦБ также поднял коэффициент, в частности, на Алтае, в Дагестане, Калмыкии, Тыве, Чечне и Смоленской области. При этом показатель был частично снижен, например, в Чувашии, в Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской и Кемеровской областях. Басова отметила, что в результате стоимость ОСАГО для конкретного автомобилиста будет зависеть от региона, а также статистики его личной аварийности.

Ранее сообщалось, что в России может появиться отдельный штраф за отсутствие ОСАГО в случае ДТП.

