Россиянам рассказали, что уже сейчас принять, чтобы не было плохо 1 января

В новогоднюю ночь большинство людей на протяжении многих часов едят оливье, запивая его шампанским, а потом переходят на вино или коньяк. Это создает колоссальную нагрузку на печень и поджелудочную. Что начать принимать до новогоднего застолья, чтобы минимизировать ущерб, «Газете.Ru» рассказала Юлия Малеванная, генеральный директор АНО НИИ Функционального питания.

«Забудьте о таблетках «от похмелья» утром первого января. Работать надо на опережение. Ваша цель — укрепить внутренние рубежи», — объяснила она.

Первое, что можно начать принимать, — гепатопротекторы на основе эссенциальных фосфолипидов.

«Звучит сложно, но на деле это ваша главная инвестиция в утро после праздника. Почему? Потому что наша печень — главный борец с алкогольным и пищевым токсикозом. Ее клетки буквально растворяются в жире и ацетальдегиде (том самом яде, в который превращается алкоголь). Фосфолипиды — это «кирпичики» для восстановления мембран этих клеток. Начните принимать их за 1–2 недели до праздника — и ваша печень скажет вам спасибо, переработав и салат, и селедку под шубой с меньшими для себя потерями», — посоветовала эксперт.

Второе — витамины группы В (особенно В1, В6, В12).

«Это «энергетики» для нервной системы и главные помощники в утилизации алкоголя. Как работает? Алкоголь активно вымывает эти витамины, а они критически важны для расщепления того же этанола. Их дефицит — одна из причин утренней «трясучки», тревожности и того самого состояния, когда «все бесит». Курс витаминов группы В, нуклеиновых кислот с пептидами заранее создаст в организме стратегический запас и нервная система будет держаться до последнего», — рассказала она.

Третье — ферменты липаза, амилаза и протеаза.

«Нет, их не нужно глотать горстью прямо за столом, превращая ужин в химический эксперимент. Тактика другая: начните принимать за несколько дней до застолья. Это нужно, чтобы «расшевелить» вашу поджелудочную железу. Вы заранее подготовите ее к трудовому подвигу по перевариванию салатов. Это как разминка перед марафоном. Железа войдет в режим повышенной готовности и в новогоднюю ночь не уйдет в ступор», — добавила эксперт.

По словам специалиста, не стоит демонизировать новогодние застолья.

«Если Новый год — это единственный раз в году, когда вы позволяете себе такое, то ваш организм, подготовленный вышеуказанными методами, скорее всего, простит вам эту слабость. Кроме того, застолье с близкими людьми — это акт психотерапии, возможность сбросить годовое напряжение», — подчеркнула она.

Радикальный, фанатичный ЗОЖ — возможно, вреднее, чем умеренные и регулярные радости жизни, считает Малеванная. Постоянный стресс от подсчета калорий, чувство вины за съеденную конфету, социальная изоляция из-за бокала вина — это медленный яд для психики. А психика, между прочим, управляет всем телом.

«Нужно слушать свой организм, давать ему адекватную нагрузку, есть разнообразную пищу, а не только протеиновые коктейли. Готовьтесь к празднику с умом, укрепляйте организм, но не забывайте, что главное — это удовольствие и хорошая компания», — резюмировала она.

