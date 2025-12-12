На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА менее чем через 20 минут после объявления

В Сочи отменили опасность атаки дронов спустя 17 минут после объявления
Shutterstock/Wirestock Creators

В Сочи отменили режим опасности атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

«Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

Мэр подчеркнул, что жители и гости города-курорта находятся в безопасности. С момента объявления Прошуниным режима угрозы атаки дронов прошло всего 17 минут.

Как сообщили Telegram-каналу SHOT местные жители, серия взрывов прогремела в небе над Сочи и Туапсе, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам очевидцев, в Лазаревском районе Сочи и соседнем Туапсе было слышно как минимум пять взрывов, а со стороны Черного моря были видны вспышки. В это время на улицах городов работали сирены воздушной опасности. На момент публикации официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Кроме того, в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву.

