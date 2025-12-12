На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал о возможном участии США во встрече по Украине в Европе

Трамп: США могут присоединиться к встрече по Украине в Европе 13 декабря
Aaron Schwartz/Reuters

Соединенные Штаты могут присоединиться к встрече по украинскому вопросу, которая состоится 13 декабря в Европе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

По словам американского лидера, остальные стороны настаивают на участии в мероприятии представителей США.

«Мы будем присутствовать на встрече в Европе в субботу, если сочтем, что есть хороший шанс [достичь результатов]», — сказал он журналистам в Белом доме.

Политик добавил, что Вашингтон не намерен тратить время. Кроме того, Трамп в очередной раз отметил, что Соединенные Штаты желают урегулировать вооруженный конфликт на Украине.

При этом пресс-секретарь президента США Каролин Левитт ранее сообщала, что американская сторона готова направить своих представителей на встречу в Европу, если появится уверенность в возможности заключения мирного соглашения.

По данным портала Axios, в субботу, 13 декабря, в Париже состоится встреча высокопоставленных чиновников из США, Украины, Франции, Германии и Великобритании. Целью встречи станет обсуждение плана, предложенного Трампом, по разрешению украинского кризиса.

Ранее европейские лидеры сказали Зеленскому «противостоять» плану Трампа.

