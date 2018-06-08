Туск прокомментировал идею Трампа о возвращении России в G8

Председатель Евросовета Дональд Туск дал комментарий, после того как американский президент Дональд Трамп высказался за возвращение российской стороны в G8, передает РИА «Новости».

По словам Туска, в настоящее время значительно важнее убедить партнеров в США в укреплении существующего формата, а не искать нового.

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«У нас сейчас особенный и единый формат, уникальный в своем роде — G7», — подчеркнул Туск.

Он добавил, что с Россией и другими партнерами будет сложно определить общие цели.

Ранее Юнкер заявил о намерении обсудить возобновление отношений с Россией на саммите G7. Он отметил, что в Еврокомиссии намерены возобновить отношения с российской стороной.