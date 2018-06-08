Депутаты подрались в здании Верховной рады

Депутаты Верховной рады Украины Юрий Береза от «Народного фронта» и Александр Долженков из «Оппозиционного блока» устроили драку в сессионном зале, передает NewOne.

Потасовка произошла после того, как председатель еомитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель «Народного фронта» Сергей Пашинский обвинил с трибуны Мураева в том, что тот назвал «террористом» режиссера Олега Сенцова, который находится в заключении в России.

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Сообщается, что Береза подбежал к Долженкову, который был рядом со своим местам, после чего схватил его за ворот пиджака. Другие депутаты начали разнимать их, после чего Березу вывели из зала.

«Я публично обращаюсь к председателю СБУ с заявлением возбудить против Мураева уголовное дело по статье 111 — государственная измена», — сказал Пашинский, передает LB.

Пашинский также обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой возбудить против Мураева дело по ст. 383 (предоставление заведомо ложного сообщения о совершении преступления).