В Совфеде рассказали о последствиях заявлений об умоляющем о встрече с Трампом Ким Чен Ыне

Член Совета Федерации Франц Клинцевич дал комментарий, после того как появилась информация о том, что якобы северокорейский лидер Ким Чен Ын «на коленях» просил американского президента Дональда Трампа о встрече, передает РИА «Новости».

По словам Клинцевича, подобное заявление не вписывается в рамки нормальной дипломатической практики и показывает, что американская сторона пренебрегает проблемами безопасности и дает понять, что не заинтересована во встрече двух лидеров.

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«Подобными заявлениями можно вполне сорвать саммит. Тем более что менталитет лидера КНДР ни для кого не составляет секрета», — заявил Клинцевич.

Ранее адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что Ким Чен Ын «на четвереньках умолял» президента США Дональда Трампа о проведении встречи, после того, как Трамп заявил об отмене.