МИД России призвал Польшу прекратить «войну с памятниками»

Министерство иностранных дел России призвало Польшу прекратить позорную практику «войны с памятниками» советских воинам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Польскому руководству пора одуматься и вспомнить об обязательствах применительно к России, да и к собственному народу. Еще не поздно прекратить позорную практику «войны с памятниками», которая уже нанесла колоссальный ущерб нашим двусторонним отношениям», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что «власти Польши продолжают курс на искажение истории Второй мировой войны».

Ранее МИД России прокомментировал снос на полькой территории памятника советским войнам.