WP рассказал, чего стоит ждать от «прямой линии» Путина

Российские власти используют «прямую линию» президента России Владимира Путина как еще один способ выяснить насущные проблемы населения, пишет The Washington Post.

Очередное общение с россиянами в прямом эфире состоится 7 июня. Это будет 16-ая прямая линия по счету за всю историю руководства Владимира Путина.

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Предоставляя эфирное время для проблем россиян, правительство тем самым признает их, пишет WP. По мнению издания, в то время как одни проблемы разбираются, другие более тонко скрываются. Такие «табуированные» темы в принципе не упоминаются, но иногда проговариваются в юмористическом, саркастическом или косвенном виде. Один из таких вопросов был на прямой линии 2015 года, когда Путина спросили, желает ли он клонировать себя.

Издание отмечает, что прямая линия довольно организованное и контролируемое событие. Но также обращает внимание, что вопросы на прямой линии часто затрагивают «чувствительные темы» про коррупцию, протесты, проблему наркотических заболеваний и прочее. Однако преобладают в большей степени вопросы, касающиеся проблем в экономике. Это говорит о том, что экономические показатели по-прежнему остаются важным «источником легитимности» Владимира Путина, cчитает WP.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что вопросы будут переданы также главам регионов.