Путин приготовил сюрприз для Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин подтвердил, что приготовил подарок для лидера КНР Си Цзиньпина, однако отказался рассказать, что это будет, передает РИА «Новости».
Путин посетит Китай, где проведет переговоры с Си Цзиньпином и примет участие в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества.
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«Что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок. Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и Вами, я потом Вам на ухо шепну», — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
Отмечается, что в 2016 году Путин подарил Си Цзиньпину ящик мороженого.
Ранее Владимир Путин назвал мужественным решение президента США Дональда Трампа встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном.