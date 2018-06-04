Меланья не будет сопровождать Трампа на встрече с Ким Чен Ыном

Первая леди США Меланья Трамп не будет сопровождать американского президента на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает ABC News.

По словам представителя супруги президента США Стефани Гришэм, Меланья также не будет сопровождать Трампа на саммите G7 в Канаде.

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Как отмечается, Меланья Трамп не появлялась на публике с 10 мая.

В середине мая первая леди США перенесла небольшую операцию на почках в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Спустя несколько дней она вернулась в Белый дом.