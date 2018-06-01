В США кандидат от демократов сравнил Трампа с лидером «Аль-Каиды»

В США кандидат Дэн Хелмер, представлявший Демократическую партию на выборах в конгресс, сравнил американского президента Дональда Трампа с лидером «Аль-Каиды» Усамой бин Ладеном. Об этом сообщает The USA Today.

Об этом Хелмер заявил в своем предвыборном ролике. Он заявил, что после теракта 11 сентября самая большая угроза для американской демократии находится в Белом доме.

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«Никто, даже президент, не может быть выше закона», — подчеркнул Хелмер.

Ранее бывший глава ФБР Джеймс Коми в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози.

«Аль-Каида» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.