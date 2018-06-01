В Италии объявили новый состав правительства

Юрист Джузеппе Конте, который сформировал итальянское правительство по предложению президента Серджо Маттареллы, объявил новый состав кабмина, передает Rai News 24.

Сообщается, что главой итальянского МИДа станет бывший министр по европейским делам Энцо Моаверо-Миланези, который работал в правительстве с 2011 по 2014 годы.

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Пост главы МВД занял федеральный секретарь партии «Лига» Маттео Сальвини. Ожидается, что в этой должности он будет заниматься борьбой с нелегальной миграцией. Лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо возглавит новое ведомство, в которое войдут министерство труда и министерство экономического развития. Ди Майо и Сальвини также станут вице-премьерами страны.

Министерство экономики и финансов будет работать под началом Джованни Триа, профессора политической экономии римского университета «Тор Вергата». Экономист Паоло Савона, которому президент Италии отказал в посте главы минэкономики, займет должность министра по делам Евросоюза.

Министерство обороны возглавит участница «Движения» Элизабетта Трента, которая в разное время служила политическим советником МИДа Италии в Ираке и советником Италии при миротворческой миссии ООН В Ливане.

Ранее сообщалось, что президент Италии предложил экономисту возглавить правительство.