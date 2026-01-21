Размер шрифта
В Адыгее введут режим ЧС районного уровня

Кумпилов: в Тахтамукайском районе Адыгеи будет введен режим ЧС районного уровня
Режим ЧС районного уровня будет введен в Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

«Администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня. Это поможет эффективнее объединить работу всех служб и ведомств. С утра начнется комплексная работа по оценке ущерба и выработке плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности», — написал Кумпилов.

Как отметил глава республики, пункт временного размещения граждан, эвакуированных с места ЧС в ауле Новая Адыгея, открыт на территории базы отдыха «Шапсуг». В настоящее время происходит заселение жителей. Кумпилов также отметил, что они будут обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания до устранения всех последствий случившегося. Он также сообщил, что допуск граждан в дома и квартиры будет осуществляться поэтапно, по мере завершения обследования представителями правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что пострадавших при налете БПЛА на Адыгею решили перевезти в Краснодар. Также стало известно, что медики Краснодарского края работали вместе с коллегами на месте падения обломков дрона в соседней республике.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

