Лондон: «воскрешение» Бабченко не отменяет преследование журналистов Россией

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Официальный представитель министерства иностранных дел Великобритании заявил, что рад новостям о том, что российский журналист Аркадий Бабченко жив, однако не считает, что это отменяет ситуацию с преследованием журналистов российскими властями, передает РИА «Новости»

«Это, конечно, хорошая новость, что российский журналист Аркадий Бабченко жив. Но это не меняет того, что власти России много лет преследуют независимых журналистов только за то, что они противостоят Кремлю», — заявил представитель британского внешнеполитического ведомства в своем ответе.

Ранее международная федерация журналистов осудила инсценировку убийства Аркадия Бабченко, назвав ее неприемлемой и недопустимой.