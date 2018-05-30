Асад ответил назвавшему его «животным» Трампу

Президент Сирии Башар Асад в интервью RT отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа, который назвал его «животным».

Корреспондент телеканала поинтересовался у Асада, как он называет американского коллегу.

«Я на таком языке не говорю и подобных выражений использовать не стану. На этом языке изъясняется Трамп, что позволяет составить о нем представление», — сказал сирийский президент.

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По словам Асада, подобные высказывания Трампа ни на что повлиять не могут. Он добавил, что прислушиваться нужно к здравомыслящим людям, которые придерживаются принципов этики и морали.

«А мнение таких людей, как Трамп, мне безразлично», — заключил Асад.

В апреле Трамп заявил, что «животное Асад» ответит за «организацию химатаки в Восточной Гуте».