Песков ответил на вопрос об участии России в саммите США и КНДР

Участие России в саммите США и КНДР не запланировано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Пескову задали вопрос, будет ли Россия участвовать в саммите с учетом поездки главы МИД России Сергея Лаврова в КНДР.

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«Нет, это двусторонний саммит, который готовится, какого-то участия России не запланировано», — сказал он.

По поводу деталей о визите российского министра Песков призвал обратиться в МИД.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что визит Лаврова в КНДР в настоящее время готовится, сроки будут названы позже.