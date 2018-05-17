В Совфеде назвали истинные цели США на Корейском полуострове

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что истинная цель США в северокорейском направлении — обезоружить страну-оппонента и поменять власть в ней. Об этом сообщает РИА «Новости».

«[президент США Дональд] Трамп явно пытается сгладить оплошность своего помощника по нацбезопасности Джона Болтона, допустившего «ливийский сценарий» в случае с КНДР и спровоцировавший острую реакцию Пхеньяна», — сказал Косачев.

По словам сенатора, Болтон просто «проговорился об истинных целях США» на Корейском полуострове. Косачев отметил, что такая ситуация уже произошла в Ливии и Ираке и чуть было не произошла в Сирии.

Ранее Трамп заявил, что в КНДР возможен «ливийский сценарий».