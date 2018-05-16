Помпео и глава МИД Сингапура обсудили встречу Трампа и Ким Чен Ына

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

«Госсекретарь Помпео поблагодарил министра иностранных дел Балакришнана за готовность Сингапура стать площадкой для встречи президента Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, стороны также обсудили региональную стабильность, в частности ситуацию в Южно-Китайском море.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не получал официального уведомления об отмене его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

16 мая КНДР назвала условие для встречи Ким Чен Ына и Трампа.