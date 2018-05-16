Грызлов: Киев уклоняется от обмена пленными

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что украинская сторона уклоняется от обмена пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, передает РИА «Новости».

«Российская делегация констатировала, что сегодня есть все условия для обмена всех удерживаемых людей, личности которых установлены и подтверждены сторонами конфликта... К сожалению, под надуманными предлогами и вопреки положениям Минских соглашений об обмене по принципу «всех на всех», украинская сторона продолжает уклоняться от такого обмена», — сказал Грызлов.

Он также отметил, что по мнению российской стороны, эффективные меры по всем вопросам безопасности, нормализации экономических связей, важнейшим гуманитарным вопросам могут быть приняты в короткие сроки при наличии воли со стороны Украины.