В МИД Франции назвали недопустимой позицию Кадырова по нападению в Париже

Министр иностранных дел Франции назвал недопустимыми слова главы Чечни Рамзана Кадырова о выходце из Чечни, напавшем на людей с ножом в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кадыров ранее заявил, что нападавший родился в Чечне и получил российский паспорт по достижении 14 лет, однако ответственность за то, что он встал на преступный путь, ложится на власти Франции, так как формирование его убеждений произошло в этой стране.

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«Мы не хотим получать уроки от диктатора, который не уважает первые шаги, которое правовое государство делает в его собственной стране, и, кроме этого, прекрасно знает о тысячах чеченцев, воюющих на стороне ИГ. Эта позиция недопустима», — заявил Ле Дриан.

Ранее сообщалось, что полиция задержала третьего подозреваемого по делу о нападении на прохожих.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.