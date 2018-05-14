Критикующий Трампа лидер демократов поддержал открытие посольства США в Иерусалиме

Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в сенате США, поддержал перенос американского посольства из Тель-Авива в Иеусалим, пишет The Hill.

«У каждого народа должно быть право выбирать столицу государства. Я поддерживал это решение двадцать лет назад, и я приветствую решение [президента США Дональда] Трампа сделать это сейчас», — говорится в заявлении Шумера.

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Также он добавил, что решение о переносе посольства было принято с сильным запозданием.

В издании отмечают, что Шумер очень часто подвергает критике решения Трампа и практически никогда не поддерживает его инициативы.

Ранее США объявили об открытии посольства в Иерусалиме.