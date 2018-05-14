Источник: США могут принять участие в переговорах по Сирии в Астане

По словам источника, близкого к переговорам в Астане по урегулированию ситуации в Сирии, которые пройдут 14-15 мая, представители американской стороны примут участие в девятом раунде встреч, передает РИА «Новости».

«Насколько я знаю, США будут представлены на переговорах. Иногда они отправляют делегацию из Вашингтона, иногда делегируют кого-то из посольства здесь», — сказал источник.

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Таким образом он прокомментировал новости о том, что делегация США не будет присутствовать на переговорах в Астане.

Ранее сообщалось, что Россия надеется на участие США в астанинских переговорах по Сирии.