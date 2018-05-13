Глава МИД Ирана вылетел в Пекин для обсуждения ядерной сделки

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф вылетел в Пекин для обсуждения ядерной сделки после выхода из соглашения США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Синьхуа».

Как отмечается, министр отправился в Китай с делегацией в составе высокопоставленных лиц из политического и экономического блока.

Реклама

Ранее сообщалось, что Зариф посетит несколько стран, где обсудит ядерную сделку. В частности, после визита в Пекин глава иранского МИДа отправится в Москву, а оттуда — в Брюссель.

Пять дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки.