Пашинян назначил нового министра обороны Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил исполняющего обязанности главы МЧС Давида Тонояна министром обороны, следует из указа, опубликованного на сайте президента.
«Исходя из предложения премьер-министра, в соответствии со статьей 150 Конституции, назначить министром обороны Давида Тонояна», — говорится в указе.
Ранее сообщалось, что Пашинян подписал указ о создании администрации премьера Армении. Также ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встретится с Пашиняном в Сочи. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.