Пашинян назначил нового министра обороны Армении

Лидер армянской оппозиции, глава фракции «Елк» Никол Пашинян во время спецзаседания... Арам Нерсесян/Sputnik/РИА «Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил исполняющего обязанности главы МЧС Давида Тонояна министром обороны, следует из указа, опубликованного на сайте президента.

«Исходя из предложения премьер-министра, в соответствии со статьей 150 Конституции, назначить министром обороны Давида Тонояна», — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что Пашинян подписал указ о создании администрации премьера Армении. Также ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встретится с Пашиняном в Сочи. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.