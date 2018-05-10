Рябков: Россия готова контактировать с США на всех уровнях

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва готова контактировать с Вашингтоном на всех уровнях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Разумеется, мы готовы с американцами контактировать на всех уровнях и контакты эти нужны. Мы будем находить возможности для такого диалога», — сказал Рябков.

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Он также добавил, что информации о возможных контактах главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео пока нет.

Ранее МИД России прокомментировал введение США новых санкций.

Также сообщалось, что кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хаспел назвала Россию в числе угроз для США.