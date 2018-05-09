Нетаньяху и Путин обсудили борьбу с ведущими к нацизму идеологиями

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Путин назвал ситуацию в ближневосточном регионе острой и выразил надежду, что ему с Нетаньяху удастся обсудить пути ее разрешения.

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В свою очередь Нетаньяху, принявший участие в акции «Бессмертный полк», заявил о необходимости вовремя давать отпор такой идеологии, которая может привести к нацизму и холокосту.

Во встрече также принимают участие с российской стороны — глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Сергей Шойгу, с израильской — глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, помощник премьера по военным вопросам Элиэзер Толедано, министр охраны окружающей среды и по делаем Иерусалима Зеэв Элькин.

Ранее сообщалось, что Путин возглавил «Бессмертный полк» на Красной площади.