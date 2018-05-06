Пучдемона выдвинут на пост главы правительства Каталонии

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вновь будет выдвинут кандидатом на пост главы правительства области. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, с таким предложением выступила возглавляемая им партия «Вместе за Каталонию», имеющая в парламенте 34 мандата из 135.

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Как отмечается, кандидатура Пучдемона будет официально выдвинута до 14 мая.

Ранее СМИ сообщили, что экс-глава правительства Каталонии Пучдемон рассматривал возможность скрыться от преследований испанского руководства в России.

После проведения 1 октября референдума о независимости Каталонии и последовавших за ним столкновений Пучдемон бежал в Бельгию. Испанский суд выдал ордер на арест Пучдемона, он был объявлен в европейский розыск, однако власти Бельгии отпустили политика и четверых его соратников.