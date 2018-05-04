МИД предупредил о создании лагерей подготовки джихадистов в Латинской Америке

Заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России Дмитрий Феоктистов заявил о попытках боевиков террористической организации «Исламское государство» создать в Латинской Америке свои учебные лагеря, передает РИА «Новости».

«Отмечаем активизацию попыток ИГ создавать резервные позиции в различных регионах мира, в том числе в Латинской Америке. Существует опасность появления на территории стран Латинской Америки и Карибского бассейна лагерей подготовки джихадистов и рекреационных баз, налаживания связей террористов с местными преступными и наркосиндикатами… Обеспокоены активизацией вербовочной деятельности экстремистов, особенно в карибских государствах, где велика доля граждан, исповедующих ислам», — сказал Феоктистов.

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Он отметил, что на данный момент случаи вербовки носят единичный характер, но подчеркнул, что российская сторона не хочет, «чтобы они переросли в эпидемию».

Ранее в МИД сравнили доходы «Исламского государства» и «Аль-Каиды».

«Исламское государство» и «Аль-Каида» - террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.