В посольстве возмутились снятием российского флага с резиденции генконсула в США

Власти Соединенных Штатов сняли российский флаг со здания резиденции генерального консула России в Сиэтле, в посольстве посчитали такие действия недружественным шагом и нарушением норм международного права, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление посольства.

«Сегодня под покровом ночи со здания резиденции Генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации. Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения Вашингтоном норм международного права», — говорится в заявлении посольства.

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Также составители документа подчеркнули, что дом генконсула находится на российской земле и, следовательно, американские власти не имеют права вторгаться на территорию резиденции.

«В этой связи требуем незамедлительно вернуть наш государственный флаг на законное место — флагшток над зданием резиденции. Равно как и вернуть всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в городах Вашингтон, Сан-Франциско, Сиэтл, штатах Мэриленд и Нью-Йорк», — призвали в заявлении.

Ранее Москва заявляла, что Соединенные Штаты заблокировали доступ к объектам российской дипмиссии в США. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также обвинила США в рейдерском захвате генконсульства в Сиэтле‍.