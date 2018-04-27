Захарова прокомментировала слова Хейли о взносах США в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала слова постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что все меньше стран поддерживают США в Организации, несмотря на взнос в бюджет в размере 22%.

Захарова подчеркнула, что «процент голосования плавно снижается до уровня американских взносов». Она также напомнила о миллионных долгах США перед ООН и ЮНЕСКО. Официальный представитель МИДа отметила, что Хейли фактически призналась в том, что США покупают международную солидарность.

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«Никки Хейли, представитель политического руководства США, призналась, что международную солидарность это государство покупает и лояльность имеет вполне конкретную цену», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что в США составили перечень стран, где поделили государства на поддерживающие позицию Вашингтона в ООН и не делающие этого.