Стало известно, когда глава Южной Кореи приедет в КНДР
Визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР состоится осенью этого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст декларации по итогам саммита лидеров Северной и Южной Кореи.
Также отмечается, что ближайшая встреча разделенных семей КНДР и Южной Кореи состоится 15 августа.
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Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин в ходе исторической встречи подписали совместную декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Главы КНДР и Республики Корея встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым за 65 лет лидером КНДР, который посетил соседнюю страну.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию саммита КНДР и Республики Корея.