Стало известно, когда глава Южной Кореи приедет в КНДР

__is_photorep_included11731771: 1

Визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР состоится осенью этого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст декларации по итогам саммита лидеров Северной и Южной Кореи.

Также отмечается, что ближайшая встреча разделенных семей КНДР и Южной Кореи состоится 15 августа.

Реклама

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин в ходе исторической встречи подписали совместную декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Главы КНДР и Республики Корея встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым за 65 лет лидером КНДР, который посетил соседнюю страну.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию саммита КНДР и Республики Корея.